Automobili Lamborghini presenta la nuova Temerario per la Polizia di Stato

BOLOGNA (ITALPRESS) – A Sant’Agata Bolognese, Automobili Lamborghini ha presentato la nuova Temerario destinata alla Polizia di Stato, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, accolto dal Chairman e CEO Stephan Winkelmann e dal Consiglio di Amministrazione dell’azienda. Alla cerimonia ha partecipato anche il Prefetto Renato Cortese, Direttore Centrale della polizia stradale, ferroviaria e dei reparti speciali della Polizia di Stato, in rappresentanza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani. La nuova vettura sarà impiegata nei servizi a più alto valore sociale, tra cui il trasporto d’urgenza di organi e materiale sanitario, affiancando le Lamborghini già operative nella flotta della Polizia di Stato. Con il nuovo modello, Automobili Lamborghini e la Polizia di Stato rinnovano una collaborazione avviata nel 2004. Un percorso iniziato con la prima Gallardo affidata alla Polizia Stradale, che già nel settembre dello stesso anno effettuò il primo trasporto di organi, e proseguito con la Gallardo LP 560-4, le Huracßn, impiegate negli anni lungo le principali arterie autostradali del Paese, e la Urus Performante, operativa dal 2023. In oltre vent’anni sono complessivamente sei gli esemplari entrati nella flotta della Polizia di Stato, protagonisti di più di duecento missioni per il trasporto di organi in tutta Italia, contribuendo in diversi casi a salvare vite umane. A queste si aggiungono oltre millecinquecento iniziative di educazione stradale dedicate alla diffusione della cultura della guida sicura.

Con la Temerario, il legame tra la Casa di Sant’Agata Bolognese e la Polizia di Stato entra in una nuova fase, confermando una visione condivisa in cui l’eccellenza tecnologica si pone al servizio della collettività. La vettura è spinta da un inedito motore V8 biturbo di 4,0 litri, abbinato a tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 920 CV, e rappresenta una nuova pietra miliare nell’evoluzione tecnologica del marchio. Prestazioni ed efficienza che, nell’impiego istituzionale, si traducono nella capacità di raggiungere rapidamente le destinazioni delle missioni più delicate. Nel corso dell’evento è stato inoltre presentato il volume I motori della Polizia, realizzato dall’Ufficio Comunicazione Istituzionale della Polizia di Stato ed edito da Giunti Editore e Giorgio Nada Editore. L’opera ripercorre la storia dei veicoli che, nel corso dei decenni, hanno accompagnato l’attività dell’Istituzione: un viaggio attraverso automobili, motociclette e mezzi speciali che racconta anche una parte significativa della storia della Polizia e del Paese. Il volume è frutto di un lungo lavoro di ricerca, basato sulla raccolta e sull’analisi di fotografie storiche, documenti e testimonianze orali e scritte, con un approfondimento dedicato alle vetture Lamborghini impiegate dalla Polizia di Stato.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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