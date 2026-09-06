Elezioni, Schlein: voto a maggio? Noi sempre pronti

Cernobbio (CO), 6 set. (askanews) – “In qualsiasi momento si voterà, perché questo è nelle mani del governo, ci faremo trovare pronti: questa è la nostra responsabilità. Ed è per questo che in questi tre anni e mezzo di lavoro testardamente unitario ci siamo già portati avanti sul tema della sanità pubblica, della scuola, della ricerca, della politica industriale, del lavoro dignitoso, dei diritti della democrazia”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, rispondendo – a margine del Forum TEHA di Cernobbio – ad una domanda sulla possibilità che si voti a maggio del 2027.”Su tutti questi temi abbiamo già fatto proposte unitarie che tengono insieme la nostra alleanza. Quindi non partiamo da zero, è il momento di affinare tra le persone queste nostre proposte per il paese”, ha aggiunto Schlein.