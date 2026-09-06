Formula 1, oggi il Gp di Monza: Verstappen in testa, Leclerc a muro – Diretta

(Adnkronos) – Torna la Formula 1 e il Gp di Monza inizia malissimo per le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Dopo un contatto al via tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc, il monegasco finisce a muro nel secondo giro del Gran Premio d’Italia e la gara viene interrotta da bandiera rossa. Dopo diversi minuti si ricomincia.

Dove vedere lo spettacolo del Gp di Monza? La gara verrà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport per gli abbonati, ma anche in chiaro su Tv8. Il Gran Premio d’Italia sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now e gratis su Tv8.it.

La Formula 1 tornerà in pista nel prossimo weekend, che si chiuderà con il Gp di domenica 13 settembre a Madrid.