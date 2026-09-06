Ucraina, Zelensky: i nodi complessi vanno risolti fra Presidenti

Roma, 6 set. (askanews) – “Rimango dell’opinione che le questioni piu’ complesse possano risolversi solo a livello di presidenti”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo i primi due round di colloqui sul conflitto Russia-Ucraina con gli emissari americani di Trump e i rappresentanti europei di Germania Gran Bretagna e Francia, con i quali l’Ucraina si è confrontata oggi.

“Ci sono stati già due round di incontri e ce ne sarà ancora un terzo. Se, come credo, la guerra continuerà in inverno contiamo molto sul ‘pacchetto invernale’ di cui abbiamo discusso oggi con tutti. Ringrazio – ha detto- gli emissari americani del presidente Trump e sono grato ai nostri partner europei per la presenza. Siamo tutti dalla stessa parte: vogliamo tche non ci sia piu’ guerra e sofferenza ma una pace giusta “.