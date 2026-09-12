Pizzo, parametri nella norma: il mare è mare pulito

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Esito positivo per le analisi delle acque del mare di Pizzo: i controlli congiunti condotti da Arpacal e Guardia costiera confermano che i parametri rientrano ampiamente nei limiti previsti dalla normativa vigente

PIZZO – Buone notizie per il mare di Pizzo Calabro: il monitoraggio delle acque effettuato nei giorni scorsi lungo l’intero litorale, condotto congiuntamente dai tecnici dell’Arpacal e dal personale della Guardia costiera, ha dato esito positivo. Operazioni alle quali hanno presenziato il sindaco Sergio Pititto, l’assessore all’ambiente Puglisi e i responsabili dei settori ambiente e lavori pubblici, rispettivamente l’ingegnere Primerano e l’architetto Donato. I controlli ha visto inoltre il prelievo di diversi campioni in vari punti della costa, successivamente sottoposti alle necessarie analisi batteriologiche e chimico-fisiche.

I risultati delle verifiche hanno dato esito positivo, registrando parametri che rientrano ampiamente nei limiti previsti dal decreto legislativo 116 del 2008.L’amministrazione comunale ha evidenziato come tali riscontri certifichino la qualità delle acque marine locali e l’efficacia delle azioni intraprese per la tutela ambientale. L’ente ha inoltre ribadito che i monitoraggi proseguiranno in modo costante, con l’obiettivo di salvaguardare la salute pubblica e preservare le risorse naturali del territorio.