Venezia, Lidi lascia conferenza stampa “Serpenti”: vado a sposarmi

Venezia, 6 set. (askanews) – Conferenza stampa con sorpresa alla Mostra del Cinema di Venezia. Il protagonista di “Serpenti”, presentato in Venezia Spotlight, Leonardo Lidi, dopo aver risposto alla prima domanda si è alzato, scusandosi, dicendo che doveva andare via per andarsi a sposare e il resto del cast lo ha applaudito e incoraggiato a grido di “Viva lo sposo”, da Alessandro Borghi a Pietro Castellitto e Valeria Golino.