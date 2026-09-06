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Venezia, Lidi lascia conferenza stampa “Serpenti”: vado a sposarmi

| 6 Settembre 2026 20:02 | 0 commenti

Askanews, Video Askanews
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Venezia, 6 set. (askanews) – Conferenza stampa con sorpresa alla Mostra del Cinema di Venezia. Il protagonista di “Serpenti”, presentato in Venezia Spotlight, Leonardo Lidi, dopo aver risposto alla prima domanda si è alzato, scusandosi, dicendo che doveva andare via per andarsi a sposare e il resto del cast lo ha applaudito e incoraggiato a grido di “Viva lo sposo”, da Alessandro Borghi a Pietro Castellitto e Valeria Golino.

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