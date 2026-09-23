Occhiuto lancia il suo libro: il 30 settembre presentazione a Roma con Parenzo

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Esce il 29 settembre il libro del governatore calabrese Occhiuto “Il coraggio di governare”. La prima uscita pubblica sarà a Roma il 30, alla Galleria Alberto Sordi. Con lui il giornalista David Parenzo

Un libro-manifesto. Un «manuale di sopravvivenza liberale per il tempo che verrà». Il libro di Roberto Occhiuto – “Il coraggio di governare” – arriva in libreria con questa presentazione. Una tappa di quel percorso iniziato poco meno di un anno fa, da quell’incontro a Palazzo Grazioli in cui Occhiuto spiegò che voleva dare una «scossa liberale» al partito e al centrodestra. Sembrava anche l’inizio della sua corsa alla guida del partito – come sfidante di Tajani – ma questo scenario durò poco: «Voglio solo dare un contributo alla discussione in Forza Italia», chiarì il governatore calabrese.

Poi ci fu il chiacchierato asse con Luca Zaia, benedetto dagli esperti di social e sentiment on line: preoccupò i leader dei rispettivi partiti, solleticò gli osservatori, finì in archivio (almeno nel dibattito pubblico).

L’USCITA DEL LIBRO, UNA DATA NON CASUALE

Ora tocca al libro. Edito da Piemme (gruppo Mondadori), arriva in libreria il 29 settembre. Data non casuale: era il compleanno di Silvio Berlusconi – padre di Forza Italia, nel cui nome Occhiuto conduce la sua battaglia liberale – e quest’anno il cavaliere avrebbe compiuto 90 anni. Il giorno dopo partirà la promozione. Il primo appuntamento – il 30 settembre – sarà a Roma, presso il bookstore di Mondadori in Galleria Alberto Sordi, dalle 15. Con Occhiuto il giornalista David Parenzo (La7, l’Aria che tira).

COSA TROVIAMO NEL LIBRO

Di cosa parla il libro? C’è la Calabria, inevitabilmente, ma non soltanto la Calabria. Nel suo nuovo libro Roberto Occhiuto sceglie di raccontare gli anni trascorsi alla guida della Regione dentro una riflessione più ampia sulla politica e sul modo di intendere il governo. Al centro c’è l’idea che l’origine sociale non debba determinare il destino di una persona e che la libertà debba essere una possibilità concreta e non un privilegio di partenza. È anche attraverso la propria storia personale che Occhiuto costruisce questa riflessione: dall’esperienza familiare – il figlio di un fruttivendolo diventato presidente di Regione – fino all’attività politica e istituzionale. il cuore del volume è soprattutto politico. Occhiuto ripercorre alcune delle questioni affrontate negli anni di governo, dalla gestione della sanità pubblica alle politiche energetiche europee, passando per il rapporto con gli alleati e il tema delle migrazioni.

Una sorta di bilancio e una testimonianza, ma anche una definizione dell’identità politica con cui Occhiuto si presenta fuori dai confini regionali. Non soltanto il racconto dell’esperienza alla Cittadella, ma il tentativo di collocare quella esperienza dentro una precisa idea di liberalismo, riformismo e governo.