Caparezza esce col video ufficiale di A Comic Book Saved My Life

Milano, 7 set. (askanews) – Terminato il tour estivo di Orbit orbit che ha visto Caparezza esibirsi sui palchi dei principali festival, è disponibile da ora il videoclip ufficiale di A Comic Book Saved My Life.

Nel brano Caparezza ripercorre tre momenti della propria vita in cui il fumetto ha rappresentato un rifugio e un punto di riferimento. Il pezzo nasce così dal legame profondo dell’artista con il mondo dei fumetti, una passione che attraversa anche Orbit Orbit, album uscito lo scorso ottobre per BMG e certificato disco di platino, in cui musica e fumetto si incontrano.

Il videoclip è stato animato e diretto da Gianluca Maruotti, realizzato con illustrazioni dello stesso Maruotti e di Laura Camelli (La Came) e Lorenzo Mò utilizzando la tecnica stop motion cut out animation. I personaggi e gli elementi scenografici sono creati ritagliando carta e cartoncino, spostati a mano millimetro dopo millimetro, scattando una singola fotografia per ogni spostamento, per poi riprodurle rapidamente facendo prendere vita ai presonaggi e alla storia narrata.

Protagonista è un ragazzo che, dalla propria stanza, viene trasportato dalle pagine di un fumetto in un mondo fatto di avventure spaziali, supereroi, mostri e scenari surreali. Tra realtà e fantasia, il fumetto diventa uno spazio in cui rifugiarsi, ma anche un modo per capire meglio sé stessi e ciò che ci circonda.

Un anno ricco di musica per Caparezza, segnato dall’uscita di Orbit Orbit, dal tour nei principali festival italiani e dalla vittoria della Targa Tenco per il Miglior album in assoluto. Orbit Orbit rappresenta un progetto in cui musica, scrittura e immaginario si incontrano e che rappresenta una nuova tappa del percorso artistico di Caparezza.