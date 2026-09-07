Emma Bonino ricoverata d’urgenza in ospedale, è in gravi condizioni

(Adnkronos) –

Emma Bonino ricoverata d’urgenza all’ospedale Santo Spirito a Roma. Bonino, 78 anni, era stata ricoverato presso lo stesso ospedale lo scorso anno dopo un malore il 30 novembre. La leader radicale in passato è stata colpita da un tumore al polmone.

Bonino è arrivata nel pomeriggio in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale. “Emma Bonino si trova attualmente al pronto soccorso dell’Ospedale Santo Spirito di Roma. Sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria. Resta vigile e lucida”, riferisce il medico curante Claudio Santini che è in contatto costante con i medici del Santo Spirito.