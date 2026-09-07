‘Temptation Island e poi…’, stasera la puntata speciale: le anticipazioni

(Adnkronos) –

Temptation Island torna su Canale 5 con un nuovo doppio appuntamento speciale dal titolo ‘e poi… e poi…’. La prima puntata andrà in onda stasera, lunedì 7 settembre, dove verranno mostrati gli sviluppi nelle relazioni delle sette coppie protagoniste dell’edizione 2026 del reality, a distanza di tempo.

Il video promo condiviso sulla pagina instagram del docu-reality di Canale 5 anticipa alcuni dei momenti del nuovo doppio appuntamento, dedicato alle coppie protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island.

Tra questi, nel filmato si sente Bernadette pronunciare “hai cambiato idea?”. Non è chiaro però a cosa si riferisca, e se la domanda sia legata alla proposta di matrimonio di Diamante. Spazio poi a Sara, impegnata in un confronto, presumibilmente con l’ex fidanzato Gabriele. Tra le anticipazioni, c’è anche Giovanni, pronto a vedere un filmato.

Solo per due coppie l’amore ha trionfato. A un mese dalla fine del programma, Bernadette e Diamante hanno confermato la loro scelta di uscire insieme e di fare il grande passo: sposarsi. Anche per Iris e Andrea la favola è proseguita oltre il falò di confronto, la loro storia si è consolidata ed è arrivato un anello di fidanzamento.

Per tutte le altre coppie, invece, la storia si è conclusa con una rottura definitiva. Tra Sara e Gabriele non c’è stato alcun margine di riavvicinamento. È finita anche per Alessandra e Rosario: dopo aver lasciato il programma insieme, il sentimento della relazione si è spento nel corso della quotidianità.

La rottura tra Giovanni e Sabrina è stata invece confermata. Lui, dopo aver messo definitivamente un punto, ha confessato di aver iniziato a frequentare la tentatrice Elisa. Idem per Soraya e Cristian: lui ha deciso di chiudere definitivamente la relazione, confessando di aver iniziato a sentire la single Nicole dopo Temptation Island. In conclusione, anche per Francesca e Danilo la relazione ha avuto un finale poco felice. Nonostante il falò di confronto li ha spinti a ripartire insieme dopo il programma, l’esperienza sembra aver cambiato le loro priorità.