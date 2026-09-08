Banche, Salvini: contributo dovrà essere strutturale, non una tantum

Milano, 8 set. (askanews) – “La sinistra dice no a tutto, anche in maggioranza c’è qualcuno che prova a rallentare invece di accelerare. Ma gli alleati al tavolo, di fronte ai numeri, non potranno che dire di sì a un contributo da parte delle imprese più ricche d’Italia. Ma non una tantum o straordinario, un contributo sulla differenza degli interessi che danno e prendono e sulle commissioni che deve essere strutturale e definitivo”. Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, chiudendo la prima giornata del convegno della Lega sulle proposte economiche.

“Sto parlando delle grandi banche, non di quelle cooperative, di territorio. Parlo delle prime 10 banche… E non della patrimoniale di quel genio della Schlein sulla gente”.