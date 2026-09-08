Calcio, Juventus, Locatelli si opera: stop da 3 a 6 mesi

Roma, 8 set. (askanews) – Emergenza totale in casa Juventus. Manuel Locatelli finirà sotto i ferri nelle prossime ore a Lione dopo che il consulto con lo specialista francese Bertrand Sonnery Cottet ha confermato la rottura del menisco esterno del ginocchio. Il capitano bianconero si è infortunato domenica sera nel big match contro il Milan e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. I tempi di recupero dipenderanno dal tipo di operazione: in caso di rimozione del menisco lo stop potrebbe essere di circa tre mesi, mentre con la suturazione si può arrivare fino a sei mesi. Locatelli rischia quindi di non rivedere il campo fino al 2027.

L’intervento è programmato per oggi pomeriggio all’Hopital Privé Jean Mermoz di Lione, dove opera Sonnery Cottet, specialista che negli ultimi anni ha seguito anche Gleison Bremer, Federico Gatti e Khephren Thuram.

Per la Juventus si tratta del terzo lungo stop in meno di dieci giorni. Prima di Locatelli si sono fermati Kenan Yildiz, alle prese con una frattura al quinto metatarso del piede sinistro e fuori per circa tre mesi, e Khephren Thuram, che dovrà restare ai box per quattro mesi a causa di una condropatia rotulea.

L’emergenza riguarda soprattutto il centrocampo. Al momento Luciano Spalletti può contare su Douglas Luiz, Teun Koopmeiners e sul giovane Owusu della Next Gen. In vista della trasferta di domenica contro il Sassuolo, il tecnico spera di recuperare almeno uno tra Pape Sarr e Weston McKennie, entrambi reduci da problemi muscolari.

Da valutare anche Andrea Cambiaso, fermato da una distorsione alla caviglia. Negli altri reparti restano indisponibili Jeff Ekhator e Juan Cabal, mentre Jeremie Boga, infortunatosi contro il Milan, sarà sottoposto agli esami per stabilire l’entità del problema. L’ivoriano salterà sicuramente il Sassuolo e potrebbe restare fuori anche contro l’Atalanta, con un possibile rientro a ottobre dopo la sosta per le nazionali.