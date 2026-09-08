Juve, Locatelli si è operato al ginocchio: ecco quando tornerà in campo

(Adnkronos) – Infortunio e stop forzato per il centrocampista della Juve Manuel Locatelli. “A seguito del trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nel corso della gara Juventus-Milan, nella giornata odierna Manuel Locatelli è stato sottoposto a intervento chirurgico di sutura del menisco esterno del ginocchio destro. L’operazione, eseguita dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale del Club, dott. Marco Freschi, presso l’Hopital Prive Jean Mermoz di Lione, è perfettamente riuscita. Da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo previsto”. Lo comunica la Juventus oggi, martedì 8 settembre.



Locatelli sarà quindi costretto a rimanere lontano dai campi per diversi mesi: il suo rientro è previsto per l’inizio del 2027. La Juve ha dato indicazioni anche sulle condizioni di Boga: “Questa mattina – si legge nella nota – Jeremie Boga è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il Jmedical a seguito di un problema muscolare accusato alla coscia sinistra nella giornata di ieri. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale. Tra due settimane il calciatore sarà sottoposto a nuovi controlli clinici e strumentali per definire con maggiore precisione i tempi di recupero”.