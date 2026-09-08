Meloni: inaccettabile scarcerare dopo poche ore chi aggredisce agenti

Roma, 8 set. (askanews) – “E’ difficile da comprendere” e “inaccettabile” la scarcerazione dopo poche ore di chi ha aggredito le forze dell’ordine. È una decisione che “indebolisce la credibilità dello Stato nel suo complesso”. Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, postando su X le “immagini che mostrano due agenti aggrediti e feriti mentre stanno facendo il proprio dovere, durante l’arresto di un individuo” qualche giorno fa in via Cavour a Roma.

“L’uomo, accusato di aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni, viene portato davanti al giudice: l’arresto viene convalidato, ma lui torna comunque libero poche ore dopo. Episodi, sempre più numerosi, di decisioni che vanificano il lavoro di chi ogni giorno opera per garantire la sicurezza dei cittadini, spesso mettendo a rischio la propria incolumità”, sottolinea la premier.

“Il Governo – assicura – continuerà a rafforzare tutele e strumenti per le Forze dell’Ordine. Ma quando, dopo comportamenti di questa gravità e dopo un’aggressione a chi rappresenta lo Stato, si torna liberi nel giro di poche ore, non è soltanto difficile da comprendere. È francamente inaccettabile, perché indebolisce la credibilità dello Stato nel suo complesso”.