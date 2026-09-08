Torna X Factor, tra novità e conferme riaccende i motori

Milano, 8 set. (askanews) – Una squadra rodata e frizzante, con l’innesto di Irama che porta freschezza, X Factor, torna e punta a scoprire nuovi talenti. Da giovedì 10 settembre, su Sky e in streaming su NOW, inizia la lunga, intensa fase di selezione che porterà alla definizione dei 12 protagonisti assoluti di questa stagione dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Si riaccendono i motori e l’obiettivo, come sempre, è individuare l’X Factor tra i 12 talenti che si sfideranno settimana dopo settimana sul palco dei Live Show.

Sei puntate di selezioni: le Auditions, divise in tre episodi; a seguire le due serate di Bootcamp; quindi, lo step più importante, quello decisivo, le Last Call che formeranno i terzetti ufficiali.

Regina incontrastata di bravura, empatica e spiritosa, Giorgia anche quest’anno guiderà la selezione dei protagonisti, l’ artista icona della scena musicale italiana, torna per il terzo anno alla conduzione nello show. Come sempre il backstage sarà totalmente suo e sarà il prezioso punto di riferimento per i cantanti pronti debuttare sul palco, prima e dopo le loro perfomance.

La giuria, da sempre elemento chiave del programma è parzialmente modificata. Al tavolo di #XF2026 le conferme Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, affiancati da Irama, al suo debutto assoluto in giuria.

Dopo la vittoria a Sanremo Giovani – che lo ha portato al suo esordio al Festival di Sanremo nel 2016 – e le sue prime esperienze televisive, Irama ha saputo reinventarsi continuamente senza mai perdere autenticità. 55 dischi di Platino, 6 dischi d’Oro e oltre 2,5 miliardi di stream, altre cinque partecipazioni al Festival di Sanremo dove si è sempre classificato nella Top 10, il suo successo è formidabile anche nei live: è reduce dal concerto di Stadio San Siro di Milano, dove lo scorso 11 giugno ha chiamato a raccolta 50mila fan.

Conferma in blocco, come detto, per gli altri tre applauditissimi giudici.

Torna Francesco Gabbani, alla sua seconda edizione in giuria a X Factor: cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, due volte vincitore al Festival di Sanremo, lo scorso anno ha mostrato un approccio capace di unire tecnica e leggerezza: sempre presente per i ragazzi che nella precedente annata erano nella sua squadra, ha creato con loro rapporti personali fortissimi riuscendo a essere un mentore forte e sincero.

Terzo anno per Jake La Furia, uno dei padri del rap italiano nonché tra i più amati e riconosciuti esponenti della scena hip-hop del nostro Paese con una carriera lunga più di 25 anni, con i Club Dogo prima e da solista poi, nello show ha portato la sua cifra inconfondibile e sempre imprevedibile, dimostrando di essere una guida potente per i ragazzi che arrivano sul palco.

Anche Paola Iezzi è a quota tre edizioni (è la vincitrice in carica, dopo iltrionfo con la sua rob pochi mesi fa): nelle sue due annate ha dimostrato di essere magnetica, intensa ed autentica, sfoggiando cultura musicale e sensibilità artistica e consolidandosi anche come volto televisivo amatissimo dal pubblico; in trent’anni di carriera ha attraversato epoche e generazioni lasciando un segno unico nella musica e nello spettacolo.

A loro quattro toccherà il compito di diventare guida, mentore, riferimento per gli aspiranti cantanti in gara. E lo faranno, a partire da giovedì 10 settembre, già dalle selezioni in cui saranno chiamati a scorgere il talento nelle decine di ragazzi che arriveranno davanti a loro, sul palco dell’Allianz Cloud di Milano.

Quello che partirà dal 10 settembre – tutti i giovedì su Sky e in streaming suNOW, sempre disponibile on demand e visibile su SkyGo (anche in chiaro dal 15 settembre tutti i martedì su TV8 e dal 16 settembre tutti i mercoledì su Cielo) – sarà un percorso lunghissimo, denso di emozioni e ricchissimo di spunti preziosi, sia per i giudici sia, soprattutto, per i cantanti: – tre serate di Auditions, due episodi di Bootcamp, poi dalla fase di Last Call emergeranno quindi i 12 protagonisti ufficiali di X Factor 2026: 12 artisti che settimana dopo settimana, a partire da giovedì 22 ottobre, sul palco del Teatro Repower di Milano, si sfideranno nel corso dei Live Show.

E poi, al termine della lunga avventura, giovedì 3 dicembre si celebrerà la grande finale di X Factor, che dopo due incredibili annate in Piazza del Plebiscito a Napoli quest’anno torna a Milano, nel tempio della musica italiana dal vivo, l’Unipol Forum di Assago.