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Us Open, Sabalenka batte Noskova in tre set e vola in semifinale

| 8 Settembre 2026 23:01 | 0 commenti

Us Open, Sabalenka batte Noskova in tre set e vola in semifinale

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Aryna Sabalenka non sbaglia e vola in semifinale agli Us Open 2026 oggi, martedì 8 settembre. La tennista bielorussa, numero due del ranking Wta, batte in tre set Linda Noskova nei quarti di finale dello Slam americano. 

Sabalenka, campionessa in carica a New York, risolve la pratica con il punteggio di 7-3 3-6 7-6 al termine di un match combattuto fino alla fine. Sotto di un break nell’ultimo parziale, la bielorussa riesce a recuperare e ad agguantare la semifinale al super tie-break: ora affronterà la vincente del quarto tra Pegula e Navarro, tornando in campo venerdì 11 settembre.  

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