Evento Apple, oggi 9 settembre: arriverà il primo telefono (Iphone 18) pieghevole

(Adnkronos) –

Apple si appresta a presentare oggi la nuova serie di smartphone iPhone 18, oltre al primo iPhone pieghevole del marchio – tra gli altri dispositivi – durante un evento a Cupertino, in California.

L’azienda ha annunciato i dettagli dell’evento a fine agosto; con il tema ‘Surprise and Shine’ (Sorprendi e Brilla), l’evento si svolgerà alle 10:00 ora del Pacifico presso lo Steve Jobs Theater all’Apple Park, alle 19:00 ora italiana, e potrà essere seguita online: basterà collegarsi al sito ufficiale di Apple oppure al canale Youtube dell’azienda.

Durante la presentazione, è prevista la mostra dei nuovi dispositivi della serie iPhone 18. Questa volta, l’attenzione sarà rivolta ai modelli 18 Pro e 18 Pro Max, che di fatto prenderanno il posto della versione standard. Inoltre, uno dei dispositivi più attesi è il primo iPhone pieghevole dell’azienda, provvisoriamente denominato dagli addetti ai lavori iPhone Ultra o Fold. Questo segna il ‘primo grande’ evento di lancio per John Ternus da quando ha assunto la carica di Ceo di Apple.