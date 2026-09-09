Gasperini “Stiamo bene, siamo pronti per la Champions”

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – “Stiamo bene, siamo pronti per la Champions League”. Così, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della prima gara dei giallorossi nella prima fase della Champions League 2026-27, in programma, a Istanbul, alle 18.45, contro il Fenerbahce.

Una sfida importante, che segna il ritorno del team capitolino dopo sette anni nella massima competizione europea per club. “Dybala? Sta bene. In generale stiamo tutti bene, non ci sono particolari defezioni, a parte Pellegrini, che contiamo di recuperare presto. Paulo sta dimostrando una continuità straordinaria, quando lui è in campo siamo migliori”, ha aggiunto Gasperini.

“Questo è un gruppo che è sempre stato coeso e determinato nel raggiungere i traguardi. Negli ultimi mesi abbiamo alzato il livello tecnico, avvantaggiati dal fatto che abbiamo un anno di conoscenze in più. I tanti gol realizzati sono lo specchio di questo aspetto”, ha detto ancora l’allenatore del team capitolino.

A fargli eco il difensore giallorosso Mario Hermoso: “Vogliamo far bene e iniziare al meglio il nostro cammino in Champions League. Siamo felici di giocare questo tipo di partite”. “Gasperini quando è arrivato a Roma ci ha trasmesso la mentalità giusta per crescere come squadra. Abbiamo avuto una crescita importante dall’anno scorso: io e tutti i compagni siamo molto contenti di come gioca il team“, ha aggiunto il giocatore spagnolo.

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