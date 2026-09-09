Lancia Ypsilon protagonista del videoclip “Dedica” di Ernia

ROMA (ITALPRESS) – Eleganza italiana, cultura urbana e musica contemporanea si incontrano nel videoclip di “Dedica”, il nuovo singolo di Ernia, disponibile dal 4 settembre in radio e su tutte le piattaforme digitali, che vede protagonista Lancia Ypsilon in una suggestiva sequenza ambientata per le strade di Milano. Il progetto musicale è un autentico tributo alla città che ha accompagnato la crescita umana e artistica di uno degli interpreti più apprezzati della scena musicale contemporanea. In particolare, nel brano, Milano va oltre la propria dimensione geografica per diventare una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sè. Dunque, una città dinamica e intrisa di contrasti, che offre infinite possibilità e, allo stesso tempo, mette continuamente alla prova chi la vive.

Nel videoclip, il legame personale di Ernia con Milano prende forma attraverso un linguaggio cinematografico: il volto dell’artista si proietta sui luoghi iconici della città e su quelli legati alla sua storia, mentre Lancia Ypsilon attraversa lo scenario urbano inserendosi con naturalezza in una narrazione che intreccia identità personale e cultura contemporanea. Caratterizzata da un design sinuoso all’esterno e sofisticato all’interno, il primo modello della nuova era Lancia combina rilevanza, innovazione e sostenibilità, rivolgendosi a una nuova generazione di Lancisti che vogliono vivere il loro tempo con grande personalità. E non è casuale che proprio Milano faccia da scenario al primo incontro tra Ernia e Lancia Ypsilon, essendo un luogo centrale per entrambi. Infatti, il capoluogo lombardo ha ospitato sia l’anteprima mondiale del nuovo modello nel 2024, sia l’esordio lo scorso aprile della Nuova Ypsilon Turbo 100. Pensata per chi ama una guida diretta e dinamica, quest’ultima novità abbina l’inedita motorizzazione turbo benzina da 100 CV con il cambio manuale a sei marce, posizionandosi come la soluzione più accessibile della gamma, senza compromessi su stile, comfort e personalizzazione di allestimento. Si completa così la strategia multi-energia di Lancia Ypsilon che prevede versioni ibrida, 100% elettrica e benzina, che soddisfano qualunque esigenza di mobilità e gusto personale.

Tra gli artisti italiani più rappresentativi della sua generazione, Ernia ha costruito negli anni un rapporto profondo con il proprio pubblico, trasformando esperienze personali e riflessioni intime in una narrazione diretta e coinvolgente. “Dedica” chiude il capitolo di “Per Soldi e Per Amore”, uno dei progetti più personali della sua carriera. Certificato doppio disco di platino, l’album ha debuttato al primo posto della classifica FIMI/NIQ e ha portato sette brani nella Top 10 dei singoli più venduti, oltre ai successi di “Per Te”, “Berlino” e “Fellini”. Nel 2026 Ernia è stato inoltre protagonista sui principali palchi italiani con il SOLO PER AMORE Tour Live 2026, seguito durante l’estate dal SOLO PER AMORE Summer Tour.

Va infine ricordato come la presenza di Ypsilon nel videoclip di “Dedica” segni un nuovo capitolo del percorso intrapreso da Lancia nel mondo della musica italiana, attraverso incontri con artisti, generazioni e linguaggi differenti. Esperienze volte ad avvicinare il marchio Lancia ai linguaggi della cultura contemporanea attraverso una contaminazione autentica tra design, creatività e musica.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS)