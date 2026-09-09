Mannarino annuncia il tour europeo a partire da febbraio 2027

Milano, 9 set. (askanews) – Nel pieno di un’estate di concerti sui palchi dei principali festival italiani, Mannarino annuncia il Tour Europeo 2027 con dieci nuovi appuntamenti live a partire da febbraio nelle principali città europee. Il tour partirà il 27 febbraio al Volkhaus di Zurigo, per poi proseguire l’1 marzo alla Sala Apolo di Barcellona, il 2 marzo alla Sala Moon di Valencia, il 4 marzo al Paris 15 di Malaga, il 5 marzo alla Sala Changó di Madrid, il 7 marzo a La Machine du Moulin Rouge di Parigi, l’8 marzo a La Madeleine di Bruxelles, il 9 marzoall’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, l’11 marzo al Melkweg di Amsterdam e concludersi il 12 marzoal SO36 di Berlino.

L’annuncio arriva a pochi giorni dall’atteso appuntamento al Parco della Musica di Milano, in programma venerdì 11 settembre, e dalle ultime date italiane del tour estivo, dopo un’estate che ha visto Mannarinoimpegnato con numerosi appuntamenti a cielo aperto. Un’estate che ha già registrato oltre 60 mila biglietti venduti in Italia, confermando il forte legame dell’artista con il suo pubblico. Il nuovo Tour Europeo arriva inoltre dopo il grande successo del precedente European Tour, che ha registrato sold out in tutte le date.

Durante questi mesi l’artista ha portato sul palco un live che intreccia i brani di Primo Amore (BMG), l’album che ha segnato il suo ritorno discografico e l’inizio di una nuova fase della sua carriera, ai grandi classici del suo repertorio. Uno spettacolo che trova nella dimensione live la sua naturale estensione: sul palco le canzoni si intrecciano in un flusso continuo, dando vita a un’esperienza immersiva in cui musica, ritmo ed emozione accompagnano il pubblico in un viaggio collettivo. Più che un semplice concerto, un rito condiviso in cui gli spettatori diventano parte integrante del racconto.

Con Primo Amore, Mannarino ha dato vita a un lavoro intenso e profondamente personale, nato da una ricerca di senso che attraversa i grandi opposti dell’esistenza – luce e oscurità, vita e morte, istinto e visione – trasformandoli in un racconto musicale essenziale, capace di parlare al presente con autenticità.

I biglietti per tutte le date del Tour Europeo 2027 saranno disponibili su TickeOne dalle ore 11:00 di giovedì 10 settembre.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.