Petrolio risupera i 100 dollari per la prima volta da luglio

1 minuto per la lettura
Roma, 9 set. (askanews) – Con una nuova ondata di rialzi, il barile di petrolio ha risuperato la soglia psicologica dei 100 dollari per la prima volta dallo scorso luglio. Nel corso delle contrattazioni mattutine il Brent ha toccato quota 100,19 dollari, successivamente il greggio di riferimento del mare del North risulta in aumento del 2,03% a quota 99,91 dollari. Negli scambi dell’afterhours il West Texas Intermediate sale dell’1,53% a 94,45 dollari.
Gli ultimi rialzi dell’oro nero, che tendono inevitabilmente a sospingere nuovamente verso l’alto i prezzi dei carburanti in tutto il mondo, si sono verificati dopo una serie di attacchi, nei giorni scorsi, dei miliziani islamisti Houthi contro diversi impianti dell’Arabia Saudita.
Sviluppi che aumentano le probabilità di rialzi dei tassi sia da parte della Banca centrale europea, il cui direttorio deciderà sulla politica monetaria domani, sia da parte della Federal Reserve americana, che terrà il suo incontro la prossima settimana.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA