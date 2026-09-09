Tentato omicidio a Napoli, arrestato un minorenne

NAPOLI (ITALPRESS) – A Napoli, gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato gravemente indiziato di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, possesso ingiustificato di armi e munizionamento. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta della locale Procura per i Minorenni.

L’indagine, condotta dai poliziotti della Squadra Mobile di Napoli, è scaturita dal tentato omicidio di un uomo avvenuto il 6 marzo scorso nel rione Luzzatti. Attraverso l’acquisizione e la successiva analisi dei sistemi di videosorveglianza cittadini e privati, gli investigatori hanno ricostruito quanto accaduto. L’episodio sarebbe maturato nell’ambito di una pregressa e accesa conflittualità interpersonale tra le parti, alimentata da forti motivazioni ritorsive e da pretese di natura economica.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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