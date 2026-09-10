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Alessandro Romano sceglie l’Italia, c’è l’ok della Fifa

| 10 Settembre 2026 16:31 | 0 commenti

Alessandro Romano sceglie l’Italia, c’è l’ok della Fifa

Italpress, Sport Italpress
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ROMA (ITALPRESS) – Alessandro Romano si mette a disposizione di Roberto Mancini. Sulla piattaforma ad hoc della Fifa relativa ai cambi di nazionalità figura infatti che il centrocampista del Cagliari ha deciso di sposare la causa azzurra, scegliendo la Federazione italiana al posto di quella svizzera.

Classe 2006 e cresciuto nel vivaio della Roma prima di essere ingaggiato in estate dal Cagliari – con tanto di gol al debutto in campionato contro il Parma -, Romano è nato a Winterthur, in Svizzera, e fino ad oggi aveva fatto la trafila nelle selezioni giovanili elvetiche fino all’Under 21.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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