L.elettorale, Conte: inserita vergognosa norma proteggi-casta

Roma, 10 set. (askanews) – “Incredibile ma vero. Fratelli d’Italia ha appena presentato al Senato una modifica alla legge elettorale per impedire a nuovi formazioni politiche di potersi presentare alle prossime elezioni politiche”. Lo scrive sui social il leader di M5s, Giuseppe Conte.

“Partono avvantaggiate solo le forze politiche che hanno già parlamentari di riferimento. Mentre chi oggi dà vita a una nuova formazione politica che non ha rappresentanti nell’attuale Parlamento non avrà nessuna possibilità di presentarsi alle prossime elezioni politiche. Questo perché il sub-emendamento di FdI eleva irragionevolmente il numero di firme da raccogliere per ogni collegio elettorale: 9.000, una soglia impossibile da raggiungere anche per molti partiti già consolidati”, sottolinea.

“Con questa norma palesemente incostituzionale Fratelli d’Italia costruisce uno scudo per proteggere la casta che è in Parlamento e soffocare qualsiasi tentativo della società civile di esprimere nuove formazioni politiche. Complimenti cari Fratelli d’Italia: nella ‘legge truffa’ inserite adesso anche una vergognosa norma proteggi-casta”, conclude.