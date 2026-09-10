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Us Open, tocca alle semifinali: il programma e dove vederle in chiaro

| 10 Settembre 2026 13:01 | 0 commenti

Us Open, tocca alle semifinali: il programma e dove vederle in chiaro

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(Adnkronos) – Gli Us Open 2026 si avviano verso il gran finale. Nella notte tra oggi, giovedì 10 settembre, e domani, venerdì 11 settembre, si giocano le semifinali maschili e femminili del torneo americano. Si parte con il torneo femminile e con le sfide Sabalenka-Pegula e Gauff-Rybakina. Nella giornata di domani, tocca al match tra Zverev e Khachanov e poi al derby americano Tiafoe-Shelton. Ecco il programma delle partite, gli orari e dove vederle in tv e streaming.  

Ecco il programma delle partite di oggi agli Us Open 2026, con gli orari italiani:  

Venerdì 11 settembre
 

ore 1 – Sabalenka -Pegula 

a seguire – Gauff – Rybakina 

ore 21 – Zverev-Khachanov  

Nella notte tra venerdì 11 settembre e sabato 12 settembre:
 

ore 1 – Tiafoe-Shelton 

Tutte le partite degli Us Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go. 

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