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Bonino, Meloni: voce forte e riconoscibile della politica italiana

| 11 Settembre 2026 10:09 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 11 set. (askanews) – “Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione. Le nostre storie e le nostre sensibilità sono state lontane, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nostra Nazione. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio cordoglio”. Così su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

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