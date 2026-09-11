Bonino, Meloni: voce forte e riconoscibile della politica italiana

Roma, 11 set. (askanews) – “Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione. Le nostre storie e le nostre sensibilità sono state lontane, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nostra Nazione. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio cordoglio”. Così su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.