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Elezioni, La Russa: voto a settembre anomalia, non escludo anticipo

| 11 Settembre 2026 17:49 | 0 commenti

Askanews
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Milano, 11 set. (askanews) – “Cose da fare ce n’è. La possibilità di andare a fine legislatura c’è. Ma a settembre non si è mai votato, nel ’22 è stata un’anomalia. Se non si vuole votare a settembre e non puoi votare dopo, non escludo che si possa votare qualche giorno o mese prima ma solo per un fatto settembrino”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato dal direttore del Corriere della Sera sul palco de “Il tempo delle donne” alla Triennale di Milano.

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