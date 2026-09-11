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Ex Ilva, Corte d’appello conferma spegnimento area a caldo dal 28/10

| 11 Settembre 2026 12:01 | 0 commenti

Askanews
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Milano, 11 set. (askanews) – La Corte d’Appello civile di Milano ha confermato il provvedimento con cui, a fine luglio, è stato disposto il blocco entro 90 giorni dell’area a caldo (cokerie e altoforni) dello stabilimento dell’ex Ilva di Taranto che dovrà essere quindi messo in atto entro il 28 ottobre. Lo riferiscono fonti legali, spiegando che i giudici hanno respinto l’istanza di sospensiva dello stop delle attività presentata dai legali di AdI e dell’ex Ilva in amministrazione straordinaria.

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