Lavoro, occupati saliti dello 0,6% nel secondo trimestre (+155mila)

Roma, 11 set. (askanews) – Occupazione in crescita nel secondo trimestre, in Italia a ritmi più sostenuti della media europea, pur restando a livelli inferiori a quello dell’insieme dell’Unione. Secondo i dati dell’Istat, nella Penisola il numero di occupati, al netto degli effetti stagionali, è salito a 24 milioni 363 mila, 155 mila rispetto al primo trimestre, pari al più 0,6%.

Questo a riflesso della crescita dei dipendenti – sia a tempo indeterminato (+120 mila, +0,7%) sia a termine (+18 mila, +0,7%) – e degli indipendenti (+17 mila, +0,3%); aumenta anche il numero di disoccupati (+31 mila, +2,2% in tre mesi) e diminuisce quello degli inattivi di 15-64 anni (-185 mila, -1,5%).

Il tasso di occupazione raggiunge il 63,1% (+0,4 punti in tre mesi), quello di disoccupazione sale al 5,6% (+0,1 punti) e il tasso di inattività scende al 33% (-0,5 punti). Nei dati provvisori di luglio 2026, rispetto al mese precedente, il numero di occupati e il relativo tasso risultano stabili, il tasso di disoccupazione cala di 0,1 punti e quello di inattività 15-64 anni rimane invariato.

Guardando all’insieme dell’Unione europea, secondo Eurostat nello stesso periodo il tasso di occupazione è flebilmente salito, al 76,4% nella fascia 20-64 anni, dal 76,3% del primo trimestre.

Il sottoutilizzo della forza lavoro inclusi i disoccupati si è attestato all’11% della forza lavoro Ue allargata nella fascia 20-64 anni nel secondo trimestre 2026, stabile rispetto al primo trimestre.