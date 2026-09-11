L.elettorale, La Russa: Meloni irritata? No, ho solo rispettato regole

Milano, 11 set. (askanews) – “Ma perché Meloni sarebbe dovuta essere irritata con me? I giornali dicono che potevo bocciare i sub emenedamenti… Ma avrei fatto una violazione del regolamento che avrebbe comportato un blocco del percorso. Al contrario, fare rispettare il regolamento anche a favore delle opposizioni è il modo migliore perchè i lavori proseguano e proseguano bene”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sui retroscena che riferivano di una irritazione della premier per la messa in votazione dei sub emendamenti sulle preferenze.”Io ho un compito che mi sono posto: portare a compimento il percorso della legge elettorale, come stabilito con tutte le forze politiche, entro martedì. E uno dei modi per arrivarci è quello di non forzare mai nè i tempi nè le regole”, ha aggiunto La Russa.