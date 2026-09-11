L.elettorale. La Russa: tranello sinistra su preferenze è finito nel nulla

Milano, 11 set. (askanews) – “È di tutta evidenza che quello di ieri fosse un tentativo in politica legittimo ma scoperto di mettere in difficoltà la coalizione di centrodestra. Non era un tentativo di introdurre le preferenze, sennò potevano votare alla Camera o potevano introdurle negli anni precedenti. Lo hanno fatto non perchè passasse ma per mettere in difficoltà il centrodestra. Quale era il ragionamento? Se Meloni cade nel tranello gli alleati si ribellano e si va a votare subito e niente preferenze; se invece Meloni tiene fede al patto di coalizione, allora la attaccano perchè avrebbe cambiato idea. Un tentativo di tranello finito nel nulla”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato dal direttore del Corriere della Sera alla manifestazione Il tempo delle donne.