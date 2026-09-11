Migranti, Meloni posta video rimpatri: qui chi non ha diritto viene espulso

Roma, 11 set. (askanews) – “In Italia le regole si rispettano e chi delinque e non ha diritto di restare viene espulso e rimpatriato”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni sui social network, a commento di un video in cui si vedono stranieri scortati dalla polizia sugli aerei per i rimpatri.

Aggiunge la Meloni: “Continua il nostro lavoro per rafforzare i controlli, rendere più efficaci le espulsioni e garantire più sicurezza ai cittadini”.