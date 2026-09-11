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Migranti, Meloni posta video rimpatri: qui chi non ha diritto viene espulso

| 11 Settembre 2026 17:38 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 11 set. (askanews) – “In Italia le regole si rispettano e chi delinque e non ha diritto di restare viene espulso e rimpatriato”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni sui social network, a commento di un video in cui si vedono stranieri scortati dalla polizia sugli aerei per i rimpatri.

Aggiunge la Meloni: “Continua il nostro lavoro per rafforzare i controlli, rendere più efficaci le espulsioni e garantire più sicurezza ai cittadini”.

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