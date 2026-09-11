Teatro Garybaldi, oltre trenta appuntamenti a Settimo Torinese

Milano, 11 set. (askanews) – Dal 10 ottobre 2026 al 15 maggio 2027 torna al Teatro Garybaldi di Settimo Torinese Otherwise We Are Lost, la seconda edizione della stagione multidisciplinare del Centro Nazionale di Produzione blucinQue Nice, con la direzione artistica di Caterina Mochi Sismondi e Paolo Stratta.

Oltre 30 appuntamenti costruiscono un cartellone che intreccia teatro, musica, narrazione civile, teatrodanza, circo contemporaneo, comicità, nuova drammaturgia ed eventi speciali, coinvolgendo il Teatro Garybaldi, la Suoneria e lo Spazio Combo in un unico progetto culturale aperto alla città e al territorio.

La stagione porta a Settimo alcune delle voci più autorevoli della scena italiana: Mario Tozzi, Lella Costa, Laura Curino, Tindaro Granata, Sigfrido Ranucci, Vladimir Luxuria, Laura Morante, Maria Amelia Monti e Gigio Alberti, Alessandro Benvenuti, insieme ad artisti e compagnie di ricerca e del territorio. La musica attraversa l’intera programmazione con Lou Dalfin, Filippo Graziani, Alberto Bertoli, Carletto e gli Impossibili, Orchestra Magister Harmoniae e Banda Osiris.

Otherwise We Are Lost nasce dall’idea del teatro come luogo capace di mettere in relazione persone, generazioni e linguaggi differenti e di attraversare la complessità del presente. Gli ostacoli diventano così occasioni di trasformazione: l’arte può fare della fragilità una possibilità, del conflitto un’occasione di dialogo e della differenza una ricchezza.

Ad aprire la stagione, il 10 ottobre, sarà Mario Tozzi con 50 Sfumature di Sapiens, realizzato in collaborazione con Fondazione Esperienze Cultura Metropolitana nell’ambito del Festival dell’Innovazione e della Scienza. Seguono, tra gli altri, Palestinesi sono i tuoi occhi del Progetto REC. Palestina, Laura Morante ed Eugenia Costantini con Il ballo, Alberto Bertoli con Due voci attorno al fuoco, Filippo Graziani con Casa Graziani e Vladimir Luxuria con Princesa.

Il nuovo anno propone Maria Amelia Monti e Gigio Alberti in Lungs, Tindaro Granata con Vorrei una voce, i Lou Dalfin, Alessandro Benvenuti in Bartali all’inferno e Lella Costa con Intelletto d’amore – Dante e le donne. A marzo lo Spazio Combo ospita inoltre Banda Osiris con Allegro Bestiale, mentre il 3 aprile arriva Sigfrido Ranucci con Diario di un trapezista, viaggio personale e professionale dietro le quinte del giornalismo d’inchiesta.

Il 10 aprile blucinQue presenta Vertigine di Giulietta, creazione diretta da Caterina Mochi Sismondi che fonde teatrodanza, musica dal vivo, testo e discipline circensi in una rilettura della vertigine amorosa shakespeariana. Seguono Enrica Tesio e Andrea Miro con Ama, prega, Xanax e Laura Curino con Margherita Hack.

Una parte importante del progetto e dedicata inoltre a scuole, famiglie e giovanissimi, con repliche scolastiche e appuntamenti domenicali pensati per avvicinare le nuove generazioni allo spettacolo dal vivo. Tra le proposte figurano Accademia Perduta, Accademia Cirko Vertigo, Drogheria Rebelot, Centrale dell’Arte, Circo Pacco e Giallo Mare Minimal Teatro.

La stagione si concluderà il 15 maggio 2027, confermando Teatro Garybaldi, Suoneria e Spazio Combo come un polo culturale nel quale spettacolo, musica, ricerca, partecipazione e attenzione ai grandi temi della contemporaneità dialogano con la comunità.

Il progetto e realizzato dal Centro Nazionale di Produzione blucinQue Nice, con il sostegno della Città di Settimo Torinese e Fondazione ECM, il supporto di Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Camera di Commercio di Torino e Fondazione CRT, in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo e compagnia blucinQue.