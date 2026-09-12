F1, nel Gp Madrid Hamilton a muro nella terza sessione di prove libere

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(Adnkronos) – Si torna in pista al MadRing per la terza sessione di prove libere del Gp di Madrid di F1 in vista delle qualifiche su questo nuovo circuito e il pilota della Ferrari, Lewis Hamilton, che finisce a muro per un errore e danneggia la sua monoposto all’ala anteriore.
Il britannico riparte cercando di tornare ai box per non perdere la sessione ma, sotto regime di bandiera rossa, i giudici gli chiedono di fermarsi in un posto sicuro. Il pilota della rossa tenta, con l’ala finita sotto la macchina, di arrivare ai box ma poi il team gli chiede di fermarsi per non rischiare una multa se non lascia la macchina nel posto più sicuro. I meccanici della Ferrari, in attesa della macchina, con la sessione interrotta per rimettere apposto il punto dell’impatto, si preparano a mettere Hamilton nelle migliori condizioni per le ore 16:00 per inseguire la pole position.
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