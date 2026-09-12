Governo, Meloni: italiani devono sapere che non scappiamo,noi lavoriamo

Roma, 12 set. (askanews) – “La nostra bussola è e rimarrà sempre il programma che i cittadini hanno sottoscritto nelle urne e che stiamo attuando punto per punto senza esitazioni”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video messaggio alla festa nazionale dell’Udc in corso a Roma.

“Sono convinta che l’altra grande innovazione che stiamo regalando a questa nazione accanto a quella della stabilità della quale si è ampiamente discusso negli ultimi 10 giorni sia proprio il ritorno alla coerenza. Noi sappiamo perfettamente quale sia la strada da seguire ogni giorno e quella strada è rispettare gli impegni che sono sanciti nel programma”, ha sottolineato la premier.

“Gli italiani ci hanno detto cosa dobbiamo fare, noi lo stiamo facendo passo dopo passo, con costanza, con determinazione. Ed è quello che abbiamo fatto fin dal primo giorno ed esattamente quello che continueremo a fare fino all’ultimo, perché la missione che ci lega è chiara: costruire un’Italia più consapevole di se stessa, della propria forza, delle proprie potenzialità”, ha aggiunto.

“Abbiamo ancora moltissimo da fare e chiaramente le sfide che questo tempo ci sta mettendo di fronte sono particolarmente complesse, però gli italiani devono sapere che c’è un governo che rimane ogni giorno al lavoro per dare risposte, che c’è un governo che tiene la barra dritta, che c’è un governo che non ha paura, un governo che non scappa. Devono sapere anche che lo stiamo facendo insieme a tutte le forze da oltre 30 anni e che sono i pilastri del centrodestra”, ha concluso.