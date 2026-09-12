Milano, Tajani lancia Perego candidato sindaco: è l’uomo giusto

Roma, 12 set. (askanews) – Matteo Perego di Cremnago è “l’uomo giusto al momento giusto per permettere a Milano di fare un salto di qualità”. Così il leader di Fi Antonio Tajani, a Montesilvano dove è in corso la festa Azzurra libertà, lancia la candidatura dell’attuale sottosegretario alla Difesa a sindaco di Milano. “Lo offriamo ai nostri alleati, non vogliamo fare nessuna imposizione, puntiamo sulla qualità”.

“Non essendoci stata – ha spiegato Tajani – la possibilità di trovare un civico in grado di guidare la coalizione e dovendo scegliere un candidato politico, Matteo Perego risponde all’esigenza di aprire anche al centro: è moderato ma è un uomo forte in grado di raccogliere consensi in quella Milano che cerca moderazione e un sindaco rassicurante”.

“Matteo – ha sottolineato il vicepremier – è innanzitutto giovane, quindi può rappresentare il futuro non soltanto del nostro partito ma di una città, della nostra capitale economica che ha bisogno di guardare avanti, è un milanese da quindici generazioni quindi è espressione della città di Milano; è impegnato fortemente sul tema della sicurezza per il ruolo che svolge come sottosegretario alla difesa perché il tema della sicurezza in una città come Milano è sempre più importante e va risolto. L’amministrazione comnunale non ha fatto ciò che doveva fare, Matteo potrà dare un contributo importante. È impegnato nella tutela del verde, noi siamo ambientalisti pragmatici, non ideologici, siamo fortemente a favore di una città a misura d’uomo”.

“Matteo – ha concluso Tajani – è stato un grande manager, conosce la città a menadito e per la sua conoscenza della città, per il suo essere fortemente milanese, è fortemente impegnato. Nei prossimi giorni sarà anche con le forze dell’ordine a verificare come far sì che le periferie di questa grande città non siano invase da maranza e cresca il degrado. Vogliamo che tutti siano messi nella condizione di poter circolare a Milano di giorno e di notte senza timore di essere aggrediti”.