MotoGp, Bezzecchi in pole a Misano davanti a Marc Marquez

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi su Aprilia partirà dalla pole position in vista del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. L’azzurro scende sotto il muro dell’1’30” e si prende la prima casella tagliando il traguardo in 1’29″982. Preceduti Marc Marquez (Ducati), secondo a 0″198, e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), terzo a 0″368. Apre la seconda fila Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), che precede il leader del Mondiale Jorge Martin (Aprilia) e Luca Marini (Honda). Seguono Pedro Acosta (Ktm), Franco Morbidelli (Ducati VR46), Alex Marquez (Ducati Gresini), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Johann Zarco (Honda LCR) e Pol Espargaro (Ktm Tech3).

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila

1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’29″982 alla velocità media di 169.29 km/h

2. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’30″180

3. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1’30″350

2^ fila

4. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’30″386

5. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’30″569

6. Luca Marini (Ita) Honda in 1’30″609

3^ fila

7. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’30″640

8. Franco Morbidelli (Ita) Ducati in 1’30″643

9. Alex Marquez (Esp) Ducati in 1’30″696

4^ fila

10. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’30″853

11. Johann Zarco (Fra) Honda in 1’30″887

12. Pol Espargaro (Esp) Ktm in 1’31″180

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).