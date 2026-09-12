MotoGp, Marc Marquez vince la Sprint Race a Misano. Bezzecchi si prende la pole

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Marc Marquez si prende la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo della Ducati supera Marco Bezzecchi (Aprilia), secondo al traguardo e partito in pole position, in curva 1 e conduce dall’inizio alla fine la gara breve del sabato. Completa il podio un buon Jorge Martin (Aprilia), che conserva la leadership in classifica del Mondiale ma vede avvicinarsi sia Marquez (-14) che Bezzecchi (-22). In quarta posizione c’è Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini) e Pedro Acosta (Ktm). Fuori dalla top ten Francesco Bagnaia (Ducati), 13esimo dietro Franco Morbidelli (Ducati VR46).

L’ORDINE DI ARRIVO DELLA SPRINT

1. Marc Marquez (Esp) Ducati in 19’48″519 alla velocità media di

166.4 km/h

2. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia a 1″068

3. Jorge Martin (Esp) Aprilia a 3″538

4. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati a 3″968

5. Alex Marquez (Esp) Ducati a 4″348

6. Pedro Acosta (Esp) Ktm a 6″944

7. Raul Fernandez (Esp) Aprilia a 7″707

8. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati a 8″832

9. Luca Marini (Ita) Honda a 11″712

10. Johann Zarco (Fra) Honda a 14″534

BEZZECCHI IN POLE PER LA GARA

Bezzecchi, a ogni modo, partirà dalla pole position in gara. L’azzurro scende sotto il muro dell’1’30” e si prende la prima casella tagliando il traguardo in 1’29″982. Preceduti Marc Marquez (Ducati), secondo a 0″198, e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), terzo a 0″368. Apre la seconda fila Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), che precede il leader del Mondiale Jorge Martin (Aprilia) e Luca Marini (Honda). Seguono Pedro Acosta (Ktm), Franco Morbidelli (Ducati VR46), Alex Marquez (Ducati Gresini), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Johann Zarco (Honda LCR) e Pol Espargaro (Ktm Tech3).

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila

1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’29″982 alla velocità media di 169.29 km/h

2. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’30″180

3. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1’30″350

2^ fila

4. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’30″386

5. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’30″569

6. Luca Marini (Ita) Honda in 1’30″609

3^ fila

7. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’30″640

8. Franco Morbidelli (Ita) Ducati in 1’30″643

9. Alex Marquez (Esp) Ducati in 1’30″696

4^ fila

10. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’30″853

11. Johann Zarco (Fra) Honda in 1’30″887

12. Pol Espargaro (Esp) Ktm in 1’31″180

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).