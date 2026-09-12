Sequestrati in provincia di Vibo Valentia 4.335 giocattoli e prodotti per la casa irregolari

VIBO VALENTIA (ITALPRESS) – Giocattoli e articoli per la casa privi delle informazioni obbligatorie e potenzialmente rischiosi per i consumatori: è quanto scoperto dai finanzieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia, che hanno sequestrato amministrativamente 4.335 prodotti nell’ambito di un controllo sulla sicurezza dei beni e sulla tutela del mercato. L’intervento è stato effettuato in un esercizio commerciale della provincia, dove i militari hanno individuato numerosi articoli messi in vendita senza rispettare gli obblighi previsti dalla normativa a tutela dei consumatori. In particolare, i prodotti non riportavano correttamente le informazioni necessarie a consentire agli acquirenti di conoscerne caratteristiche, provenienza e modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza. Gli articoli irregolari sono stati ritirati dal mercato e sottoposti a sequestro amministrativo. Al titolare dell’attività sono state contestate le violazioni amministrative previste dalla normativa.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).