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Cagliari vince a Bergamo 2-1 con l’Atalanta e vola al secondo posto

| 13 Settembre 2026 02:01 | 0 commenti

Cagliari vince a Bergamo 2-1 con l’Atalanta e vola al secondo posto

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Cagliari corsaro a Bergamo. La squadra di Pisacane si impone in trasferta 2-1 sull’Atalanta in un match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Ospiti in vantaggio con Mendy al 19′, momentaneo pareggio degli orobici al 41′ con Scamacca e rete decisiva segnata su calcio di rigore da Daniel Maldini al 61′.  

Con questo successo i sardi si portano a 9 punti in classifica al secondo posto con Inter e Roma, mentre la formazione di Sarri, alla seconda sconfitta consecuvita dopo quella dell’Olimpico, resta ferma a quota 6. Nel prossimo turno la squadra di Pisacane affronterà l’Udinese, mentre i nerazzurri andranno allo Stadium per sfidare la Juventus.
 

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