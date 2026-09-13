Emma Bonino, Vigevano: tra le persone politiche con maggior consenso

Roma, 13 set. (askanews) – “Stamattina mi pare Veneziani l’ha ricordata come la donna più importante della politica italiana per i cittadini degli ultimi 50 anni, pur non essendo d’accordo con lei su molte cose.Io mi ricordo anche le parole di Marco Pannella: la nostra forza è nell’essere sempre in presa diretta con il Paese. Emma è stata la persona che più di ogni altra è stata in grado di realizzare questo modo di essere, la sua popolarità è andata oltre i confini delle previsioni elettorali, è rimasta una delle persone politiche con il maggior consenso”.Così Paolo Vigevano, fondatore di Radio Radicale, ha ricordato Emma Bonino arrivando alla camera ardente in Campidoglio.