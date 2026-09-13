Formula1, il ritiro di Hamilton a Madrid: “Sono stato sfortunato”

Roma, 13 set. (askanews) – “Mi sento demoralizzato, ma stiamo facendo tutti un lavoro incredibile, compresi i tecnici che sono a Maranello e che danno ogni giorno il massimo per noi. La macchina oggi era grandiosa, mi sentivo in lotta per le prime due posizioni. Sono stato sfortunato ad avere questo problema al freno: ha avuto molto peso e sono stato costretto a ritirarmi”.

Così Lewis Hamilton dopo il ritiro nel gp di Madrid. Hamilton ha poi aggiunto: “Adesso però dobbiamo concentrarci per cercare di avere questa possibilità di lottare ancora per qualcosa di molto importante”.