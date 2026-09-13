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Goggia, malore in Argentina: rientro anticipato in Italia

| 13 Settembre 2026 02:01 | 0 commenti

Goggia, malore in Argentina: rientro anticipato in Italia

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(Adnkronos) – Trasferta argentina conclusa con anticipo da Sofia Goggia. La campionessa bergamasca, vincitrice della medaglia di bronzo nella discesa olimpica di Milano Cortina 2026 e della Coppa del mondo di supergigante nella passata stagione, ha accusato dei malori durante la sua permanenza a Ushuaia che durava dallo scorso 23 agosto, e d’accordo con la Commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri, ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso. 

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