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MotoGp, a San Marino cade Bezzecchi e Marquez vola in testa al Mondiale: ordine arrivo e classifica piloti

| 13 Settembre 2026 18:01 | 0 commenti

MotoGp, a San Marino cade Bezzecchi e Marquez vola in testa al Mondiale: ordine arrivo e classifica piloti

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Marc Marquez trionfa a Misano e riapre la corsa al titolo mondiale oggi, domenica 13 settembre. Il pilota Ducati conquista la vittoria davanti al fratello Alex Marquez e a Pedro Acosta, completando un podio tutto spagnolo a San Marino. 

Quarto posto per Fermin Aldeguer, mentre Jorge Martin chiude quinto e viene così agganciato in vetta alla classifica iridata. Gara da dimenticare invece per Marco Bezzecchi: il pilota Aprilia, scattato dalla pole e subito al comando, è scivolato già nel primo giro, vedendo sfumare immediatamente la possibilità di conquistare punti pesanti. Tra i ritirati anche Francesco Bagnaia, Johann Zarco, Alex Rins, Diogo Moreira, Joan Mir e Jack Miller. Con il successo di oggi, Marc Marquez raggiunge Jorge Martin a quota 274 punti in testa 

Ecco l’ordine di arrivo del Gp di san Marino:  

1 M. Marquez Ducati 27
 

2 A. Marquez Ducati 27 +0.657 

3 P. Acosta KTM 27 +2.326 

4 F. Aldeguer Ducati 27 +6.027 

5 J. Martin Aprilia 27 +14.021 

6 R. Fernandez Aprilia 27 +18.252 

7 F. Di Giannantonio Ducati 27 +20.581 

8 E. Bastianini KTM 27 +20.858 

9 L. Marini Yamaha 27 +22.911 

10 F. Quartararo Yamaha 27 +23.229 

11 B. Binder KTM 27 +23.905 

12 T. Razgatlioglu Yamaha 27 +28.031 

13 F. Morbidelli Ducati 27 +28.297 

14 P. Espargaró KTM 27 +31.792 

15 J. Zarco Honda 23 RIT. – Caduta 

16 A. Rins Yamaha 17 RIT. – Problemi tecnici 

17 J. Mir Honda 6 RIT. – Problemi fisici 

18 F. Bagnaia Ducati 5 RIT. – Caduta 

19 D. Moreira Honda 2 RIT. – Caduta 

20 J. Miller Yamaha 1 RIT. – Caduta 

21 M. Bezzecchi Aprilia 0 RIT. – Caduta 

Ecco la classifica piloti aggiornata:  

1. Jorge Martin – Aprilia – 274 punti
 

2. Marc Marquez – Ducati – 274 punti
 

3. Marco Bezzecchi – Aprilia – 241 punti
 

4. Fabio Di Giannantonio – Ducati – 223 punti 

5. Pedro Acosta – KTM – 209 punti 

6. Ai Ogura – Aprilia – 203 punti 

7. Raul Fernandez – Aprilia – 199 punti 

8. Alex Marquez – Ducati – 153 punti 

9. Francesco Bagnaia – Ducati – 143 punti 

10. Fermin Aldeguer – Ducati – 105 punti 

11. Luca Marini – Honda – 96 punti 

12. Enea Bastianini – KTM – 92 punti 

13. Brad Binder – KTM – 83 punti 

14. Diogo Moreira – Honda – 64 punti 

15. Fabio Quartararo – Yamaha – 61 punti 

16. Franco Morbidelli – Ducati – 56 punti 

17. Johann Zarco – Honda – 36 punti 

18. Joan Mir – Honda – 33 punti 

19. Jack Miller – Yamaha – 28 punti 

20. Alex Rins – Yamaha – 24 punti 

21. Toprak Razgatlioglu – Yamaha – 18 punti 

22. Maverick Viñales – KTM – 10 punti 

23. Iker Lecuona – Ducati – 9 punti 

24. Augusto Fernandez – Yamaha – 6 punti 

25. Pol Espargarò – KTM – 5 punti 

26. Cal Crutchlow – Honda – 0 punti 

27. Jonas Folger – KTM – 0 punti 

28. Michele Pirro – Ducati – 0 punti 

 

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