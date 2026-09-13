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Rybakina vince gli US Open, è la nuova numero 1 del mondo

| 13 Settembre 2026 02:01 | 0 commenti

Rybakina vince gli US Open, è la nuova numero 1 del mondo

AdnKronos
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(Adnkronos) – Elena Rybakina trionfa agli US Open e festeggia nel migliore dei modi la conquista del numero 1 nel ranking Wta. La 27enne kazaka, testa di serie numero 2, oggi 13 settembre in finale supera la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del tabellone e campionessa uscente, per 6-4, 5-7, 6-2 in 2h21′. Rybakina conquista il 14esimo titolo della carriera e il terzo in un torneo dello Slam, dopo i successi ottenuti a Wimbledon 2022 e agli Australian Open 2026. 

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