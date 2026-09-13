Venezia, Premio Orizzonti a Scamarcio: un sogno, lo dedico ai padri

Venezia, 13 set. (askanews) – Riccardo Scamarcio tiene alta la bandiera italiana alla Mostra del Cinema di Venezia: ha vinto il Premio Orizzonti per la Migliore Interpretazione maschile per “I figli della scimmia” di Tommaso Landucci in cui interpreta un padre di un bambino con una grave disabilità che nel nipote adolescente ritrova il figlio che avrebbe voluto avere.Il film ha anche ricevuto il Premio Orizzonti per la Migliore sceneggiatura. Riccardo Scamarcio, che figura anche tra i produttori del film, si è detto commosso: “L’emozione continua, io cerco di non esternare quello che provo ma questo lavoro, questa esperienza, mi ha lasciato un segno che porterò per sempre, questo film è pieno di amore” ha detto. “Siamo stupiti e increduli per aver ricevuto due premi, è molto importante per noi perché è un film super low budget e venire qui e tornare con due leoncini è importante, arrivare all’uscita in sala il 17 settembre con due premi vinti a Venezia è davvero un sogno che diventa realtà”.Una vittoria che ha dedicato ai padri, per primo il suo. “In genere si fanno dei film sui figli o sui rapporti genitori-figli, questo è un film su un genitore, su questo padre, ma con uno sguardo sincero, mettendo in luce i difetti, le paure e le difficoltà, ma anche un amore sconfinato che guida io credo tutti i genitori. È un film molto profondo e autentico” ha aggiunto l’attore.