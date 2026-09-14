Bonino, al Campidoglio tributo internazionale di politici, amici e cittadini

Roma, 14 set. (askanews) – E’ proseguito anche oggi l’omaggio ad Emma Bonino nella camera ardente allestita nella sala della Protomoteca del Campidoglio. Politici, rappresentanti delle istituzioni, amici e cittadini hanno voluto salutarla, in questi due giorni. Saluto che proseguirà domani con i funerali di Stato in forma laica cui parteciperanno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.

Per tutta la serata si svolge la veglia civile nella piazza, dove campeggia, su sfondo rosso, un ritratto della storica leader sindacale scomparsa venerdì a 78 anni. Ad aprire la veglia il segretario di +Europa Riccardo Magi, seguito dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri e da un video con le parole più significative di Emma Bonino. Alla veglia interverranno da Elly Schlein ad Angelo Bonelli, Benedetto della Vedova, Enzo Marai I radicali che hanno condiviso con lei tante battaglie a cominciare da Carla Taibi. E poi Matteo Hallissey, Rita Bernardini, Antonella Soldo, Franco Corleone, Valeria Manieri, Sergio D’Elia ed Elisabetta Zamparutti, Cécile Kyenge, Luigi Manconi, Roberto Saviano, Filippo Blengino, Kasia Smutniak.

A tributarle un saluto oggi nella camera ardente, davanti alla bara avvolta dalla bandiera dell’Europa, tra gli altri, i ministri della Difesa Guido Crosetto e degli Esteri Antonio Tajani, l’ex presidente del Consiglio, senatore a vita, Mario Monti, Luciano Violante, Anna Finochiaro, Luigi Zanda.

L’Ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Fernßndez-Palacios, ha consegnato ai familiari di Emma Bonino una lettera dei reali di Spagna. E poi il presidente M5S Giuseppe Conte, Enrico Letta, Massimo D’Alema, una delegazione di Iv con Maria Elena Boschi e Raffaella Paita che era stata preceduta dal compagno di partito Roberto Giachetti. Matteo Richetti di Azione, i dem Filippo Sensi e Cecilia D’Elia, Bobo Craxi, il leader di Noi moderati Maurizio Lupi. Marco Cappato e Filomena Gallo con una delegazione dell’associazione Luca Coscioni.