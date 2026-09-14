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Calcio, i risultati della Serie A. Oggi Como, Roma e Inter

| 14 Settembre 2026 07:17 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 14 set. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Sassuolo-JUventus 3-2. Questo il programma di oggi: ore 18.30 Como-Parma, Torino-Roma, ore 20.45 Inter-Udinese

Quarta giornata.
Venezia-Fiorentina 2-4; Genoa-Frosinone 1-1, Lazio-Milan 2-2, Atalanta-Cagliari 1-2; Lecce-Monza 3-2, Napoli-Bologna 1-0, Sassuolo-Juventus 3-2; Lunedì 14 settembre: ore 18.30 Como-Parma, Torino-Roma, ore 20.45 Inter-Udinese

Classifica: Lazio 10, Cagliari, Inter, Roma 9, Milan 8, Como, Juventus, Frosinone, Sassuolo 7, Atalanta, Lecce, Napoli 6, Udinese 4, Torino, Fiorentina 3, Parma, Monza, Bologna, Genoa 1, Venezia 0.

Quinta giornata
Venerdì 18 settembre: ore 20.45 Monza-Sassuolo; Sabato 19 settembre: ore 15.00 Bologna-Torino, Udinese-Cagliari, ore 18.00 Roma-Inter, ore 20.45 Venezia-Lazio; Domenica 20 settembre: ore 12.30 Fiorentina-Napoli, ore 15.00 Frosinone-Como, Parma-Genoa, ore 18.00 Juventus-Atalanta, ore 20.45 Milan-Lecce.

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