Calcio, i risultati della Serie A. Oggi Como, Roma e Inter

1 minuto per la lettura
Roma, 14 set. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Sassuolo-JUventus 3-2. Questo il programma di oggi: ore 18.30 Como-Parma, Torino-Roma, ore 20.45 Inter-Udinese
Quarta giornata.
Venezia-Fiorentina 2-4; Genoa-Frosinone 1-1, Lazio-Milan 2-2, Atalanta-Cagliari 1-2; Lecce-Monza 3-2, Napoli-Bologna 1-0, Sassuolo-Juventus 3-2; Lunedì 14 settembre: ore 18.30 Como-Parma, Torino-Roma, ore 20.45 Inter-Udinese
Classifica: Lazio 10, Cagliari, Inter, Roma 9, Milan 8, Como, Juventus, Frosinone, Sassuolo 7, Atalanta, Lecce, Napoli 6, Udinese 4, Torino, Fiorentina 3, Parma, Monza, Bologna, Genoa 1, Venezia 0.
Quinta giornata
Venerdì 18 settembre: ore 20.45 Monza-Sassuolo; Sabato 19 settembre: ore 15.00 Bologna-Torino, Udinese-Cagliari, ore 18.00 Roma-Inter, ore 20.45 Venezia-Lazio; Domenica 20 settembre: ore 12.30 Fiorentina-Napoli, ore 15.00 Frosinone-Como, Parma-Genoa, ore 18.00 Juventus-Atalanta, ore 20.45 Milan-Lecce.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA