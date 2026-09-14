Dove Cameron esce con il nuovo brano “When in Rome”

Milano, 14 set. (askanews) – Sarà in radio da venerdì 18 settembre “When in Rome” (Columbia Records), il nuovo singolo di Dove Cameron, cantautrice multiplatino e attrice vincitrice di un Emmy, già disponibile in digitale.

“When in Rome”, primo singolo estratto dal suo prossimo album di debutto, arriva dopo la serie di brani pubblicati lo scorso anno, che hanno raccontato l’evoluzione di Dove Cameron come artista e narratrice: “Too Much”, “French Girls”, “Romeo”, “Whatever You Like” e “Hello My Old Lover”. L’artista ha portato questi brani sui palchi del Regno Unito e dell’Irlanda, esibendosi in apertura del “Radical Optimism Tour” di Dua Lipa.

In “When in Rome” Dove Cameron abbraccia una dimensione surreale, cinematografica e onirica. Il brano, giocoso e gioioso, unisce la sua voce inconfondibile a una produzione pop raffinata e fuori dagli schemi.

Ad accompagnare l’uscita è un video musicale di grande impatto visivo, diretto da Hannah Devries e girato tra le strade di Capena, in provincia di Roma.

Dove Cameron ha anticipato l’uscita condividendo sui social cartoline dall’Italia e scorci delle strade di Roma, alimentando l’attesa per il nuovo brano nei giorni precedenti alla pubblicazione. “When in Rome” inaugura così un nuovo ed entusiasmante capitolo musicale per Cameron, con molte altre novità in arrivo. A novembre, l’artista si unirà a Sombr per il suo “You Are the Reason Tour”, che farà tappa in 13 città del Nord America e includerà anche due concerti al Madison Square Garden di New York.

In questi giorni si è parlato molto di Dove Cameron, perchè secondo indiscrezioni, l’artista legata sentimentalmente con Damiano David, starebbe preparando col compagno, già frontman dei Maneskin, le nozze in Italia.