Emis Killa esce con “Terza Stagione – 10 Anni Dopo”

Milano, 14 set. (askanews) – Il 16 ottobre esce “Terza Stagione – 10 Anni Dopo”, l’edizione celebrativa del decennale dell’iconico album di Emis Killa uscito nel 2016, per la prima volta disponibile in formato vinile per questa occasione speciale (Carosello Records). Da oggi è disponibile il pre-order del disco.

Il doppio vinile rosa trasparente contiene la tracklist originale dell’album più i tre brani dell’edizione deluxe del 2016 (“Sei tu (feat. Andrea Piraz)”, “Teen Idol” e “Prima che sia lunedì (band version)”).

Un disco di puro rap senza censure, da lui stesso descritto come «un disco grezzo, da cui filtra un ritrovamento di me stesso, sia nei testi che nelle sonorità». Con un approccio volutamente privo di filtri e distante dalle logiche strettamente mainstream, il disco ha riaffermato l’attitudine street e l’identità hip hop di Emis Killa, alternando liriche crude su storie di strada, dipendenze e temi sociali a tracce di puro esercizio di stile rap.

Il 2016 è stato l’anno zero della svolta trap in Italia: in questo scenario di fortissima transizione, Terza stagione ha dimostrato che un album di puro rap hardcore, privo di strizzate d’occhio al pop e caratterizzato da incastri metrici serrati e tematiche crude, poteva ancora debuttare al primo posto in classifica e conquistare certificazioni.

L’album vede la partecipazione di diversi artisti della scena rap e non solo come Neffa, Maruego, Fabri Fibra, Jake La Furia, Coez e Giso e Jamil e tocca diversi temi: dall’abuso di alcool all’amore ossessivo, passando per la distanza sociale tra città e periferia.

Un’occasione unica per ripercorrere e riscoprire, traccia dopo traccia, una tappa fondamentale del percorso dell’artista.